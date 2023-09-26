Esenyurt'ta bir kişi boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Esenyurt'ta bir kişi boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 27.09.2023 00:37

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklandı. Şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgası cinayetle bitti. Kavgada taraflardan biri boğazından bıçaklanarak hayatını kaybederken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında bir kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı.

Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında bir kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları Bayram K.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında bir kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir kişi boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir kişi boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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