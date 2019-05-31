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ESENYURT'TA ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ

57 dakika önce

Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

ESENYURT'TA ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ, System.String[]

Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay dün saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Gazlı Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganistan uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.  Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 28 yaşındaki H.A. çeşitli yerlerinden aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanırken, olaya karışan diğer kişiler ise olay yerinden kaçtı.  Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kavganın yaşandığı noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaralı genci ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan kişileri arıyor.

Görüntü dökümü:
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-Yaralı gençten görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
-Yaralının ambulansa taşınması
-Görgü tanığı ile röportaj
-Diğer detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:33 Kaynak: DHA
Polis, Afganistan, Esenyurt, Güncel
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