Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada

17.10.2022 13:17
Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada

Esenyurt'ta bir grup şahıs alacaklısının arabasına zarar verip bıçakla evini bastı.

Esenyurt'ta bir grup şahıs alacaklısının arabasına zarar verip bıçakla evini bastı. Şahıs adama borcunu ödemesi için bıçakla tehdit etti. Ancak olumsuz yanıt alınca tartışma sokağa taştı. Borçlu olan şahsın ağabeyi balkondan sokağa doğru ateş etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs, ellerinde bıçak ve silahlarla, alacaklısı oldukları adamın evine gitti. Şahıslardan biri eve çıkarak adamdan borcunu istedi ancak olumsuz cevap alınca tehdit etti. Bunun üzerine kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sokağa taşarken, borçlu olan şahsın ağabeyi, evinin balkonundan karşı tarafın otomobiline ateş etti. Kavgada otomobilin camlarının kırıldığı öğrenilirken sıkılan kurşunlardan biri sokaktaki pencereye isabet etti. Olay sonrası şahıslar kayıplara karışırken durum polis ekiplerine bildirilirken, konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor. Yaşanan o kavga anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şahıslardan birinin yakını olan Mahmut Cesur, "Adamlar 4 kişi arabayla sokağa gelmişlerdi. Benim damadım da 'Ağabey, siz gidin ve ben sizin paranızı göndereyim' demiş. Ben o sırada kahvehanedeydim. Sokaktaki komşum beni aradı ve sokakta kavga olduğunu söyledi. Arabanın camını kırmışlar ve lastiğini patlatmışlar ve aynayı kırmışlar. Şahıslar kaçıp gitmişler. Karşı tarafta yaralanma durumu var mı bilmiyorum ama bizde yok. Bir komşumuzun camına mermi isabet etmiş. Sokağa silahla gelmişler. Ellerinde bıçakla gelmişler ve tehdit etmişler. Bir kişinin elinde bıçak, diğerlerinde ise silah varmış" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
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