Esenyurt'ta Alacak Verecek Yüzünden Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Alacak Verecek Yüzünden Silahlı Saldırı

09.08.2023 17:43

Esenyurt'ta M.B.T., alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtı. M.B.'nin olay yerine doğru elinde pompalı tüfekle yürüdüğü anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden eski iş yeri olan kuaför dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KUAFÖR DÜKKANINA ATEŞ AÇTI

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Esenyurt'un Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin işyerinin eski sahibi T.B. ve işyeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin elinde pompalı silahla yürüdüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Alacak Verecek Yüzünden Silahlı Saldırı - Son Dakika
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