Esenyurt'ta Alacak Verecek Yüzünden Silahlı Saldırı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden eski iş yeri olan kuaför dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KUAFÖR DÜKKANINA ATEŞ AÇTI

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Esenyurt'un Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin işyerinin eski sahibi T.B. ve işyeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin elinde pompalı silahla yürüdüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.