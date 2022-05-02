İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

02.05.2022 07:53

? ESENYURT'ta, 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

? ESENYURT'ta, 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıya Kazım İlk, evinin balkonundan bahçe hortumu ile müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısı ve en üst kattaki dairede hasar oluştu.

BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Yangının çıktığı çatının bitişiğindeki apartman dairesinde yaşayan Kazım İlk, haberi alır almaz müdahale etmek istedi. Evinde bulunan bahçe hortumunu musluğa bağlayan İlk, balkonundan alevlere su sıktı. O ilginç anlar kameraya yansıdı.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Kazım İlk, Eşim arayınca yangından haberim oldu. Hiçbir şey bilmiyordum. Geldim, söndürmeye çalıştık. Yan taraf da benim evim. Onun için elimden geleni yaptım. Bir ev, bir yuva yanıyor. Elimizden geleni yaptık dedi.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN ÇATIYA BALKONUNDAN BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
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