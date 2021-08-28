ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt Mevkii Avcılar istikametinde seyreden bir kamyonette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün seyir halinde olduğu kamyonetten, bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücünün sağ şeride çekip, durmasının ardından araçtan bir anda alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kamyonetin tamamını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşananlar ise çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.