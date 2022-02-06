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Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada

06.02.2022 11:36
Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada

ESENYURT'ta sefer yapmak için durakta bekleyen İETT otobüsü yanmaya başladı.

ESENYURT'ta sefer yapmak için durakta bekleyen İETT otobüsü yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otobüs yangınında duraktaki başka bir otobüs ile iki otomobil hasar gördü.

Yangın Esenyurt Kıraç Adnan Kahveci Bulvarı'nda 429 kodlu Kıraç - Avcılar Metrobüs seferlerini yapan İETT otobüslerinin son durağında çıktı. 34 SE 7281 plakalı İETT otobüsü park halinde beklediği sırada iddiaya göre motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede otobüsü tamamen sardı.

Durakta bulunanlar diğer araçlardaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Yangın tüpleriyle müdahale yetersiz kalınca otobüs alevlere teslim oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü ancak otobüs hurdaya döndü.

"HER ŞEY 3 DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Yangına ilk müdahale edenlerden biri olan Çetin Sayan, "Çay ocağında oturuyorduk arkadaşlar araç yanıyor diye seslendi. Biz geldiğimizde motor kısmı tutuşmuştu. Diğer araçlardan yangın tüplerini alarak kendi imkanlarımızla müdahale ettik. İmkanlar elverişsiz olduğu için araç komple yandı.  Bir otobüs ve iki binek aracımız daha yangından etkilendi." diye konuştu. Durakta bulunanlardan Fırat Uçurum da her şeyin 3 dakika içinde gerçekleştiğini ifade ederek, "Motor kısmından alev aldı, şase yapmış olabilir. Üzücü bir olay, hepimize geçmiş olsun. Yaralı yok, otobüs boştu." dedi.


Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada
Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada
Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada
Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada
Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada
Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada
Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esenyurt, Tragger, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta alev topuna dönen İETT otobüsü kamerada - Son Dakika
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