Esenyurt'ta alevler yükseldi! 4 bin lirasını alamadığı için bilardo salonunu içinde müşteriler varken benzin dökerek yaktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta alevler yükseldi! 4 bin lirasını alamadığı için bilardo salonunu içinde müşteriler varken benzin dökerek yaktı

18.05.2022 10:47

Esenyurt'ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen bir adam, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı. Yangına maruz kalan vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atarken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmut Çetin isimli şahıs arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin'e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti.

SALONU ATEŞE VERİP KAÇTI

Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bilardo salonu boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Olayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi Çetin'den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Mahmut Çetin, Türk Lirası, Bilardo, Benzin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta alevler yükseldi! 4 bin lirasını alamadığı için bilardo salonunu içinde müşteriler varken benzin dökerek yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta alevler yükseldi! 4 bin lirasını alamadığı için bilardo salonunu içinde müşteriler varken benzin dökerek yaktı - Son Dakika
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