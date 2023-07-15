İstanbul'u Teksas'a çevirdiler! İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi - Son Dakika
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İstanbul'u Teksas'a çevirdiler! İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi

15.07.2023 14:53

Esenyurt'ta bir araçta alkol alanlar ile mahalleli arasında çıkan sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 2 kişi yakalanırken, olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul Esenyurt'ta bir araçta alkol alanlar ile mahalleli arasına çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 2 kişi yakalandı.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araç içinde alkol alanlar ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinleri, araçtakilerin uzaklaşmasını istedi ancak uyarı dikkate alınmayınca kavga çıktı. Mahalle sakinlerinden 2'si kavga ettikleri gruba ateş açtı. Sokakta alkol alan grup hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, silah kullandığı belirlenen mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B.'yi yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hamit C.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. Cüneyt B.'nin ise çatışma sırasında yarı otomatik av tüfeği kullandığı tespit edildi. İki şüpheli hakkında "ateşli silahlarla ilgili kanuna uymamak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Bu arada olay anı çevredeki bir binadakiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü çeken kişilerin olay sırasında gülmesi de dikkat çekti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Hamit Gündoğdu: Kimseyi rahatsız etmeden alkol alanlara silahla ateş etmek ve bundan vazife çıkartmak ancak züppe bir düşüncenin ürünüdür. Amaç başka ise milleti karıştırmak ise bu millet zamanı geldimmi herkesi hesaba çekecek kudrete sahiptir. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • astragan: bu ülke sarhoşlar, bağımlılar, teröristler, üç kağıtçı mafyacılar vs ülkesi olamaz.. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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