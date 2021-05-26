Esenyurt'ta alkol aldığı iddia edilen şahıs çevreye saldırdı - Son Dakika

Esenyurt'ta ayakta durmakta güçlük çeken ve etrafa saldıran alkollü bir şahıs polis ve vatandaşlar tarafından zor sakinleştirildi. Şahıs kargaşa esnasında başına aldığı darbeyle yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir şahıs, çevredeki bazı araçlara ve insanlara saldırmaya başladı. Yoldan geçen bir kişiyle tartışan şahıs, olayın büyümesiyle tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasından sonra alkollü şahıs, bu sefer de çevredeki bir esnafın dükkanına girmeye çalıştı. Esnaflar, alkol alan kişiyi sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü şahsı uzun uğraşlar sonucu sakinleştirdi. Yaşanan kargaşada başına darbe alarak yaralanan alkollü şahıs, çevredeki esnafın yardımı sonrası kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Alkollü şahsın o anları kameralara yansıdı

Esenyurt'ta etrafa saldıran ve vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı alkollü şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başından yaralanmış vaziyette olan alkollü şahsı, çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı, buna rağmen şahsın saldırgan tutumuna devam ettiği, olay yerine gelen polisin ise alkollü şahsı bir sandalyeye oturtarak sakinleştirmeye çalıştığı ve başından yaralanan şahsa peçete ile su uzatılarak, yarasının tedavi edilmeye çalışıldığı görülüyor.

"Sarhoş bizim dükkana geldi ve saldırmaya çalıştı"

Cadde üzerinde esnaf olduğunu ve olayı gördüğünü ifade eden Harun Yıldırım, "Ben dükkanın içindeyim. Bir anda bir kargaşa çıktı. Baya kavga büyüdü, kafası yaralandı. Şahıs bizim dükkana doğru gelmeye çalıştı. Bizim dükkandan geçti gitti. Sarhoş da bizim dükkana geldi ve dükkana saldırmaya çalıştı. Ben birkaç defa onu iteledim burada yok dedim. En sonunda polisler geldi. Şahıs, sarhoştu. Kafası yerinde değildi. Yaralama vardı. Başı komple kan içerisindeydi. Su ve peçete verdik. Ambulans gelene kadar şahıs kendi başına buradan uzaklaşıp gitti" dedi. - İSTANBUL