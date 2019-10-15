Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı

Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı

24 dakika önce

Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı Alt geçit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştuİSTANBUL - Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte bir ticari minibüs, bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı

Alt geçit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte bir ticari minibüs, bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Aracın kapıları bir anda kitlenirken, sürücü camdan çıkarak kurtuldu. Yangın nedeniyle alt geçit trafiğe kapatılırken, araç kuyrukları oluştu.

Olay, Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ticari minibüs bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Araç kapıları kitlenirken, sürücü Hasan Gökçe camdan çıkarak kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürdü. Kaza sorası alt geçit bir süre trafiğe kapatılırken, araç kuyrukları oluştu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Gökçe, camdan çıkarak kurtulduğunu söyledi.

Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı

Esenyurt, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5. kattan dört ayak üstüne düşen kedinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araca 1,6 milyon TL'den alıcı çıkmadı Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]