Esenyurt'ta alt geçitte ticari minibüs alev alev yandı

Alt geçit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte bir ticari minibüs, bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Aracın kapıları bir anda kitlenirken, sürücü camdan çıkarak kurtuldu. Yangın nedeniyle alt geçit trafiğe kapatılırken, araç kuyrukları oluştu.

Olay, Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ticari minibüs bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Araç kapıları kitlenirken, sürücü Hasan Gökçe camdan çıkarak kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürdü. Kaza sorası alt geçit bir süre trafiğe kapatılırken, araç kuyrukları oluştu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Gökçe, camdan çıkarak kurtulduğunu söyledi.