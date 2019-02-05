Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Delindi

Esenyurt'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Delindi

2 saat önce

Esenyurt'ta alt yapı çalışması sırasında bir kepçe doğalgaz borusunu deldi.

Esenyurt'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Delindi, System.String[]
Esenyurt'ta alt yapı çalışması sırasında bir kepçe doğalgaz borusunu deldi. Sokakta yaşanan kısa süreli panik İGDAŞ ekiplerinin gazı kapatması ile son buldu.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Reyhan Sokak'ta ekipler alt yapı çalışması sırasında kazı yapıyordu. Bu sırada derine inen kepçe operatörü doğalgaz borusuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile boru delindi. Ekipler, doğalgazın dışarı çıkması ile itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler ise kaçağın olduğu hattın gazını kesti. Kısa süreli panik sonrası ekipler delinen borunun tamirine başladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

İtfaiye, Esenyurt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Borcunuz Var" Mesajını Gören Vatandaşlar, Doğal Gaz Şirketinin Önünde Toplandı İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Delindi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]