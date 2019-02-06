Esenyurt'ta Alt Yapı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Delindi
44 dakika önce
Esenyurt'ta alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindiİSTANBUL - Esenyurt'ta alt yapı çalışması sırasında bir kepçe doğalgazın geçtiği boruya çarparak boruyu deldi.
Esenyurt
'ta alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
İSTANBUL - Esenyurt'ta alt yapı çalışması sırasında bir kepçe doğalgazın geçtiği boruya çarparak boruyu deldi. Sokakta kısa süreli yaşanan panik İGDAŞ ekiplerinin gazı kapatması ile son buldu.
Olay, Atatürk
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Reyhan Sokak içinde alt yapı çalışması için ekipler kazı işlemi gerçekleştiriyordu. Bu sırada derine inen kepçe operatörü doğalgaz'ın geçtiği boruya çarptı. Çarpmanın etkisi ile boru delindi. Ekipler, doğalgaz'ın dışarı çıkması ile itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler ise kaçağın olduğu hattın gazını kesti. Kısa süreli yaşanan panik sonrası ekipler delinen borunun tamirine başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:31 Kaynak: İHA
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