Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi

19.07.2022 07:33

Esenyurt'ta hasta almak için yola çıkan ambulans şoförü ile yol üzerindeki bir adam kavga etti. Adamın, "Bu kadar hızlı gidilir mi" diye küfür etmesi sonrası araçtan inen sinirli sürücü kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt Devlet Hastanesi mevkiinde gerçekleşen olayda, hasta almak için hastaneden çıkan seyir halindeki ambulans, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir aile ile karşılaştı. İddiaya göre şahıslardan biri ambulans sürücüsüne "Bu yoldan bu kadar hızlı geçilir mi" diye bağırarak hakaret etti. Bunun üzerine ambulanstan inen şoför ile adam arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ikiliyi çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdı. Olay sonrası ambulans sürücüsünün karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı çevredeki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ambulans şoförü ile şahıs arasında yaşanan kavganın çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı görüldü.

YORUMLAR
500
Gelin almada verilen paranın beğenilmemesiyle başlayan kavga düğünde devam etti: 1'i ağır 8 yaralı Gelin almada verilen paranın beğenilmemesiyle başlayan kavga düğünde devam etti: 1'i ağır 8 yaralı Son dakika! Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı Son dakika! Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
07:33 Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi
07:30 Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
00:49 Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti
00:31 Çeşme'de çıkan yangın sonrası belediye başkanından yardım çağrısı: Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin
00:18 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 96 kuruş indirim geliyor
23:45 Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesi kapsamında toplamda 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
23:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun EYT paylaşımına AK Parti'den yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 07:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement