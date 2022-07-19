Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi

Geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt Devlet Hastanesi mevkiinde gerçekleşen olayda, hasta almak için hastaneden çıkan seyir halindeki ambulans, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir aile ile karşılaştı. İddiaya göre şahıslardan biri ambulans sürücüsüne "Bu yoldan bu kadar hızlı geçilir mi" diye bağırarak hakaret etti. Bunun üzerine ambulanstan inen şoför ile adam arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ikiliyi çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdı. Olay sonrası ambulans sürücüsünün karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı çevredeki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ambulans şoförü ile şahıs arasında yaşanan kavganın çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı görüldü.