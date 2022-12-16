Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
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Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptı

16.12.2022 10:20

Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptı Ambulans şoförünün trafikteki vatandaşlarla dalga geçtiği anlar kameradaİSTANBUL Esenyurt'ta bir ambulans sürücüsü, hastaneye gittiği esnada vatandaşlarla dalga geçip o anları sosyal medyada yayınladı.

Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Ambulans şoförünün trafikteki vatandaşlarla dalga geçtiği anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta bir ambulans sürücüsü, hastaneye gittiği esnada vatandaşlarla dalga geçip o anları sosyal medyada yayınladı. Ambulansın içerisinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada bir çok kişi tarafından tepki gördü.

Olay, önceki gün saat 19.20 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir ambulans sürücüsü, hastaneye dönüş yaptığı sırada trafikteki vatandaşlarla dalga geçti. Ambulans şoförü, yanında bulunan şahısla birlikte o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Ambulansın içinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
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