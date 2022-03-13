Son dakika... Esenyurt'ta ambulansın da karıştığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Esenyurt'ta ambulansın da karıştığı zincirleme kaza kamerada

13.03.2022 09:51

Son dakika haberleri: ESENYURT'ta kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ESENYURT'ta kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir taksi ambulansa çarparken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yokuş yukarı çıkamayan ambulans yolda kaldı. Bu sırada yokuştan aşağı doğru inmeye çalışan taksi sürücüsü de kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip ambulansa çarptı. Ambulans da çarpmanın etkisiyle arkasında bekleyen 16 ARP 457 plakalı otomobile vurdu. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlar hasar meydana geldi. Aynı caddede kayan bazı otomobiller de kazaya neden oldu. Yaşanan kaza anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Son dakika... Esenyurt'ta ambulansın da karıştığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika... Esenyurt'ta ambulansın da karıştığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika... Esenyurt'ta ambulansın da karıştığı zincirleme kaza kamerada
YORUMLAR
500
Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı

Zincirleme Trafik Kazası, Esenyurt, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Esenyurt'ta ambulansın da karıştığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Esenyurt'ta ambulansın da karıştığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement