Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA ANNE VE KIZINA SİLAHLI SALDIRI (1)
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ESENYURT'TA ANNE VE KIZINA SİLAHLI SALDIRI (1)

40 dakika önce

Esenyurt'ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı.

ESENYURT'TA ANNE VE KIZINA SİLAHLI SALDIRI (1), System.String[]

Esenyurt'ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı.
Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta saat 11.30 sarılarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi,  5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı. Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralıların ambulansa konulması
-Olay yeri
-Detaylar


- İstanbul
İnönü mahallesi, Esenyurt, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
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