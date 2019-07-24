Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA ANNE VE KIZINI SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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ESENYURT'TA ANNE VE KIZINI SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

1 saat önce

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

ESENYURT'TA ANNE VE KIZINI SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.'yi yaralamıştı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Soydan A. gece 02.00'de Beylikdüzü, Yakuplu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soydan A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi
24.07.2019 - 11.57 Haber Kodu : 190724061



- İstanbul
Esenyurt, Polis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
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