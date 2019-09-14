Esenyurt'ta apartman yangını, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında aralarında çocuklarında olduğu mahsur kalan vatandaşları komşuları seyyar merdiven yardımıyla kurtarırken, yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.



Yangın, Esenyurt 820'nci sokak içinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Çıkan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Üst katlarında aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Birinci kattaki vatandaşlar, komşuları tarafından böyle kurtarıldı



Yangın nedeniyle binayı ve koridorlarını dumanların kaplaması sebebiyle, vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Tam bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, binanın birinci katına merdiven uzatarak, çocukları aşağıya indirdi. Vatandaşların çabalarıyla kurtarılan çocuklar sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.



Dumandan etkilenen çocuklara ambulansa konuldu



Yangın sırasında vatandaşlara merdiven ile yardım eden bir vatandaş ile bir çocuğa ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. 10'dan fazla kişi ise kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL