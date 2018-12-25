Esenyurt'ta Apartmana Giren Hırsızı Vatandaşlar Yakaladı
2 saat önce
Esenyurt'ta bir apartmanın merdiven korkuluklarını çalan hırsız, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Esenyurt
'ta bir apartmanın merdiven korkuluklarını çalan hırsız, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, sabahın erken saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi
1799 Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 20'li yaşlardaki bir erkek şahıs, bir apartmana girerek merdiven korkuluklarını sökmeye başladı. Gelen sesler üzerine panik yaşayan apartman sakinleri, bir şahsın merdiven korkuluklarının sökmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine apartman sakinleri binanın giriş kapısını kilitleyerek hırsızın dışarıya çıkmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı suç unsurlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
"Merdiven korkuluklarını çalıyordu"
Olayı anlatan bir apartman sakini, "Apartmanımızın merdiven korkuluklarını çalan hırsızı komşularımızla birlikte yakaladık. Polis
geldi, şahsı aldı. Şikayetçiyiz. Şahıs yabancı uyruklu. Geldiği yere gönderilsin" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:17 Kaynak: İHA
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