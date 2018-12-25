Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Apartmana Giren Hırsızı Vatandaşlar Yakaladı

Esenyurt'ta Apartmana Giren Hırsızı Vatandaşlar Yakaladı

1 saat önce

Esenyurt'ta apartmana giren hırsızı vatandaşlar yakaladıİSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartmanın merdiven korkuluklarını çalan hırsız, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Esenyurt'ta apartmana giren hırsızı vatandaşlar yakaladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartmanın merdiven korkuluklarını çalan hırsız, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, sabahın erken saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1799 sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 20'li yaşlardaki erkek şahıs, bir apartmana girerek merdiven korkuluklarını sökmeye başladı. Gelen sesler üzerine panik yaşayan apartman sakinleri, bir şahsın merdiven korkuluklarının sökmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine apartman sakinleri binanın giriş kapısını kilitleyerek hırsızın dışarıya çıkmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı suç unsurlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
"Merdiven korkuluklarını çalıyordu"
Olayı anlatan bir apartman sakini, "Apartmanımızın merdiven korkuluklarını çalan hırsızı komşularımızla birlikte yakaladık. Polis geldi, şahsı aldı. Şikayetçiyiz. Şahıs yabancı uyruklu. Geldiği yere gönderilsin" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:27 Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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