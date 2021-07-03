Esenyurt'ta apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir apartmana giren şüphelinin, dairelerin önündeki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan bina sakinleri, dairelerin önündeki ayakkabılarının çalındığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.
Kamera görüntülerinde, binaya giren bir kişinin dairelerin önündeki ayakkabıları aldığını gören apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakkabıları tek tek inceleyerek alan şüphelinin pazar arabasına koyarak kaçması yer alıyor.
Kaynak: AA
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