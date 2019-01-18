Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı (1)
1 saat önce
ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı.
ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
ESENYURT'TA BIR ARAC, KALDIRIMDA YURULENLERIN ARASINA DALDI. KAZADA ILK BELIRLEMELERE GORE 4 KISI YARALANDI (FOTO: ERSAN SAN ISTANBUL DHA
) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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