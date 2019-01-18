Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul
DHA Esenyurt
'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:57 Kaynak: DHA
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