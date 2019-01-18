Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı

Esenyurt'ta Araç Kaldırımda Yürüyenlerin Arasına Daldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürülenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Esenyurt, Güncel
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