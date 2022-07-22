Dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde ters yönde ilerleyen araç sürücüsü ile kendisine yol vermeyen İETT şoförü arasında tartışma çıktı. Aracından inen sürücü, içerisinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsüne doğru gelerek şoföre saldırdı. İETT şoförü aracın kapısını kapatırken, çevredekiler sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: AA

Esenyurt, İstanbul, Tragger, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta araç sürücüsü İETT şoförüne saldırdı - Son Dakika

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