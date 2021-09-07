ESENYURT'TA, ARACIYLA OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika

ESENYURT'TA, ARACIYLA OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPIP KAÇTI

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta sürücüsünün sola dönmek için hamle yaptığı hafif ticari araç, gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak bariyere çarpıp durabildi. Kazaya neden olan sürücü durmayarak kaçarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.21'de Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün sola dönüş yapmak için hamle yaptığı hafif ticari araç, o sırada karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazaya sebebiyet veren sürücü ise durmayarak kaçtı. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜRÜCÜ DİREKT KAÇTI"

Yaşanan kazayı anlatan cadde üzerindeki bir iş yerinin sahibi Mehmet Sait Özkan, "Otomobil yukarıdan gelirken, diğeri bir anda önüne kırdı. Yukarıdan gelen gitti, bariyerlere çarptı. Çocuk ölümden döndü. Direğe çarpmamak için kendini zor topladı. Diğer sürücü direkt kaçtı. Hiç beklemedi. Biz de gittik, yardım ettik. Allah'a çok şükür çocukta hiçbir şey yoktu" dedi.

"BURADA STANDART GÜNLÜK KAZA OLUYOR"

Özkan, caddede sürekli kaza olduğunu da belirterek, "Burada standart günlük kaza oluyor. Daha önce benim dükkanıma da araba girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'ne başvuru yaptığım halde buraya ne kırmızı ışık ne de bir kasis yapıldı. Hiçbir şey yapılmıyor" ifadelerini kullandı.