Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Araçlar Kara Saplandı

Esenyurt'ta Araçlar Kara Saplandı

1 saat önce

Esenyurt'ta şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Esenyurt'ta Araçlar Kara Saplandı, System.String[]
Esenyurt'ta şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sürücüler kara saplanan araçlarını kurtarmak için uzun süre mücadele verdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Karlar altından kalan şehirde kartpostallık görüntüler oluştururken bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta araçlar kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise kara saplanarak yolda kaldı. Sürücüler kara saplanan araçlarını kurtarmak için uzun süre mücadele etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Kar, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli Maduro, "Daha Fazla Tahammül Edemem" Deyip Kolombiya ile İlişkileri Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 23:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Araçlar Kara Saplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]