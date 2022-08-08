Esenyurt'ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı

08.08.2022 07:20
Esenyurt'ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı

Esenyurt'ta araçlarla gelen şüpheliler, bir iş yerine kurşun yağdırdı.

Esenyurt'ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta araçlarla gelen şüpheliler, bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 3 araca ve 1 iş yerine kurşun isabet etti.

Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 02.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, araçlarla bir iş yerinin önüne gelen şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Olayda kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kurşunların isabet ettiği araçlardan birinin arka camı kırılırken, 2 aracın gövdesinde de kurşun izleri görüldü. Olayda yaralanan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı: 4 yaralı - Son Dakika
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