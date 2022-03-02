Esenyurt'ta arızalanan kamyonete kamyon çarptı; 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

ESENYURT, TEM Otoyolu 'nda arıza yapan kamyonete kargo kamyonu çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Levent Özoğul'un kullandığı 34 BAV 684 plakalı kamyonet arıza yaptı. Özoğul, arıza yapan aracı sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Arıza yapan kamyoneti gören Eyüp Alkan, yardım etmek için 34 SP 5569 plakalı aracını, kamyonetin önüne yanaştırdı. Erol Özyün'ün kullandığı 34 SHJ 37 plakalı kargo kamyonu kamyonete çarptı. Bu sırada arızalı kamyoneti 34 SP 5569 plakalı araca bağlamak isteyen İbrahim Taşemek, Halil İbrahim Alkan ve İbrahim Can Yıldırım iki araç arasında sıkıştı. İbrahim Can Yıldırım, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır şekilde yaralanan İbrahim Taşemek, Halil İbrahim Alkan hastaneye kaldırıldı. Kargo kamyonunu kullanan Erol Özyün, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

- İstanbul