Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk etti

05.09.2022 19:30

Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk ettiİSTANBUL Esenyurt'ta uyuşturucu almaya giden arkadaşlar arasında fiyatta anlaşmazlık çıktı.

Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk etti

İSTANBUL Esenyurt'ta uyuşturucu almaya giden arkadaşlar arasında fiyatta anlaşmazlık çıktı. Biri kadın 4 kişinin dahil olduğu kavgada Kamil Akyapıkasığından bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken arkadaşlarını ölüme terk ederek kaçan şüpheliler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar sabah saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sokakta uyuşturucu almaya giden bir grup arkadaş arasında fiyat konusunda anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışma sırasında arkadaşı tarafından kasığından bıçaklanan Kamil Akyapıisimli şahıs, kanlar içinde yerde yatarken diğerleri olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Akyapı'yı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini ambulansla hastaneye kaldırdı. Kamil Akyapı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili yakalanan Veysi B., Büşra D., Ömer B ise Esenyurt Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Akyapı'nın kanlar içinde yerde yaşam mücadelesi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken şahısların olay yerinden kaçma görüntüleri çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk etti - Son Dakika
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