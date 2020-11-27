DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

HAZİNE BAKANI ELVAN İLE ADALET BAKANI GÜL, TÜSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ (1)

Beyza Nur GÜLER - Güven USTA - İstanbul DHA - HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle biraraya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'ın da katılacağı öğrenildi. Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

Görüntü dökümü: --------------Toplantıdan görüntü

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2- ESENYURT'TA ARTAN VAKALARA RAĞMEN MİNİBÜSLERDE DEĞİŞMEYEN MANZARA

-Durdurulan minibüsten 41 yolcu çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL, ESENYURT'ta polis tarafından durdurulan minibüsten 14 yerine 41 kişi çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarında artışın görülmesinin ardından İstanbul'da da denetimler sıklaştırıldı. Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde denetim yaparken, ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde 23'ü ayakta olmak üzere 41 kişi olduğu görüldü. Araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, yolcular denetim noktasına yaklaştıklarında sürücünün isteği üzerine diz çöktüklerini ifade etti.