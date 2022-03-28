Esenyurt'ta asansörde taciz girişimi - Son Dakika

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Esenyurt'ta asansörde taciz girişimi

İSTANBUL - Esenyurt'ta asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan o anlar asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mart günü saat 23.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yabancı uyruklu H.I. isimli şahıs, S.A. isimli çocuğun peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti. S.A.'nın yaşanan durumu ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından saldırgan şahıs, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.