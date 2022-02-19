ESENYURT'TA ASANSÖRDE TECAVÜZ GİRİŞİMİNE 7 YIL HAPİS - Son Dakika

ESENYURT'ta, rezidansın asansöründe kadına tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.A. (16) 'Nitelik cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık A.A., 'Müştekiden özür diliyorum. Ben şeytana uydum" dedi.

Olay, 11 Aralık Cumartesi saat 04.30 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A. bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki U.K. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

'SÜREKLİ KAT DÜĞMELERİNE BASARAK ASANSÖRÜ HAREKET ETTİRDİ"

Duruşmada söz verilen müşteki U.K. 'Ben olay günü arkadaşlarımla birlikte doğum günü partisine gitmiştim. Gece 04.00 sıralarında oradan döndüm. Asansöre binene kadar A.A.?yı fark etmedim. Ben telefonla ilgileniyordum. Bana arkamdan sarıldı. Ben asansör kapısını açmaya çalışırken engelledi. Ben ona karşı koyarken yere düştüm. Ben asansörü tutmaya çalıştıkça A.A. buna izin vermedi. Sürekli kat düğmelerine basarak asansörü hareket ettirdi. Yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde mücadele ettim. En son 25 kata geldiğimizde asansörün kapısı açıldı. Ben onu ittirdim. Bana tekme atarak asansörden indi ve kaçtı. Ben bağırdığımda bana sus sakin diyordu" diye konuştu. Müşteki U.K.?nın avukatı ise yapılan eylemin sadece müvekkiline yapılmadığını belirterek, 'Yapılan eylem sadece müvekkilime değil Türkiye'deki tüm kadınlara yapılmıştır. Can güvenliğimizin olmadığı, toplumdaki kadınların güven sorunu yaşamasına sebebiyet vermiştir. Toplumdaki hiçbir kadın kulaklıkla arkasından birisi gelecek korkusuyla yürüyemez hale gelmiştir" dedi. Duruşmada savunma yapan A.A. 'Müştekiden özür diliyorum. Ben şeytana uydum. Arkadaşım Hüseyin ile birlikteydik. O gün alkol almıştık. Kendisi bana bu kızı takip et dedi. Bende ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek istedim. Sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkartmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık A.A.'nın "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.