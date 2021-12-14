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Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! - Son Dakika

Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!

14.12.2021 16:06
Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Asansörde, tecavüz girişimine maruz kalan kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.

Kadınla beraber asansöre bindi. Daha sonra içerdeki güvenlik kamerasının yönünü çevirerek, kadını taciz etmeye başlamıştı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulunmuştu. Tecavüz girişimine maruz kalan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

"BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Tecavüz girişimden kurtulan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadın emniyetteki ifadesinde yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Olay günü akşam arkadaşımın doğum günü için eve gittim. Hazırlanarak evden çıktım. Sabaha karşı 04.00 veya 04.30 gibi rezidansta bulunan ikametime geldim. Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansördeolan, kişi saldırmaya başladı. Bu sırada bağırmamam için ağzımı kapattı. Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı. O sırada aramızda itişmeler yaşandı ve bir anda asansörün kapısı açıldı. Burada o kişi üzerimden kalkarak kaçtı. Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik" dedi.

AYNI SUÇTAN SABIKASI VAR

Gözaltına alınan şüpheli A.A.(16) ise, ekiplerce yapılan karakoldaki soruşturmasında 2020 yılında çocuğa istismar suçundan işleme gördüğü ve tecavüz girişiminde bulunduğu rezidansta ise bundan 3 yıl önce ikamet ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.A. bugün tutuklandı.

Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!

Cinsel İstismar, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! - Son Dakika
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