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Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş - Son Dakika

Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş

13.12.2021 23:50
Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş

Esenyurt'ta, 16 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Yapılan takip sonucunda şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı öğrenildi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe 11 Aralık saat 04.30'dayaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A, bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A, arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.

KAMERANIN AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kan donduran olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına tecavüz girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.

Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş

Esenyurt, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş - Son Dakika
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