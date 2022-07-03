Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada

03.07.2022 09:32

Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada Esenyurt'ta asker eğlencesinde yine yol kapattılar Esenyurt'ta bir grup genç, asker eğlencesi için önce sokakta dans etti, ardından ise kuralları hiçe sayarak eğlendi.

Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada

Esenyurt'ta asker eğlencesinde yine yol kapattılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup genç, asker eğlencesi için önce sokakta dans etti, ardından ise kuralları hiçe sayarak eğlendi. İşlek bir alt geçidi trafiğe kapatan şehir eşkıyaları bununla da yetinmeyip dakikalarca yol ortasında dans etti. Yaşanan o anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Askere gidecek bir genç, arkadaşlarını toplayarak Mahallesi'nde eğlence düzenledi. Yabancı uyruklularında katıldığı eğlencede dans ederek eğlenen gençler, ardından ise konvoy ile ilçede gezmek istedi. O anlarda tehlikeli hareketlerle başlayan gençler, Esenyurt Meydan alt geçidine gelince ise yolu kapattı. Dakikalarca kapalı yolda dans eden ve askere gidecek arkadaşlarını havaya atan gençler, daha sonrasında olaysız bir şekilde dağılırken yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Taksim'de gasp anları kamerada: Telefonunu çaldığı genci güreşçi gibi yere serdi Taksim'de gasp anları kamerada: Telefonunu çaldığı genci güreşçi gibi yere serdi Feci motosiklet kazası kamerada: Motosikletli genç 30 metre savruldu Feci motosiklet kazası kamerada: Motosikletli genç 30 metre savruldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 10:17:05. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement