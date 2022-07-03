Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada

Esenyurt'ta asker eğlencesinde yine yol kapattılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup genç, asker eğlencesi için önce sokakta dans etti, ardından ise kuralları hiçe sayarak eğlendi. İşlek bir alt geçidi trafiğe kapatan şehir eşkıyaları bununla da yetinmeyip dakikalarca yol ortasında dans etti. Yaşanan o anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Askere gidecek bir genç, arkadaşlarını toplayarak Mahallesi'nde eğlence düzenledi. Yabancı uyruklularında katıldığı eğlencede dans ederek eğlenen gençler, ardından ise konvoy ile ilçede gezmek istedi. O anlarda tehlikeli hareketlerle başlayan gençler, Esenyurt Meydan alt geçidine gelince ise yolu kapattı. Dakikalarca kapalı yolda dans eden ve askere gidecek arkadaşlarını havaya atan gençler, daha sonrasında olaysız bir şekilde dağılırken yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.