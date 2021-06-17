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Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada

17.06.2021 08:58

Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında yol kapatıp araçlarla drift yapan magandalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında yol kapatıp araçlarla drift yapan magandalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Esenyurt'un birçok farklı noktasında, asker eğlencesi adı altında yol kapatıp drift yapan magandalar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İlk görüntüde Kıraç Küçükayazma Caddesi üzerinde şahısların kavşakta araçları ile drift yapmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir alt geçitti şahısların yine yolu kapattığı görülüyor. Son çekilen görüntü de ise yine başka şahısların, kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etmeleri yer aldı.

Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada
Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada
Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada
Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Esenyurt, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada - Son Dakika


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