Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı - Son Dakika

Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı

19.05.2021 09:17
Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı, System.String[]

Esenyurt'ta konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp Esenyurt Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.

Esenyurt'ta konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp Esenyurt Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı. Ortalığı birbirine katan şehir magandaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Esenyurt'ta eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp tünel kapattı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da delen grup, konvoy oluşturdu. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Esenyurt Tüneli'ne gelen grup, yolu trafiğe kapatarak, son ses müzik açıp oyun oynadı. Kapalı yolda asker adayını havaya da atan şahıslar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Şehir magandalarının ortaya çıkardığı görüntü, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tespit edilen şehir magandaları hakkında yasal işlemlerin yapıldığını bildirdi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı
Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı
Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı
Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı
Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı

Esenyurt, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı - Son Dakika


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