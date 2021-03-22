ESENYURT'TA ASKERDEN İZNE GELEN GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ - Son Dakika

ESENYURT'TA ASKERDEN İZNE GELEN GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

22.03.2021 06:21

Veysel TİMDU / İstanbul DHAEsenyurt'ta gece saatlerinde birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen 26 İdris Ö. 14 katlı binanın 9. katındaki dairede ölü bulundu.

Veysel TİMDU/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta gece saatlerinde birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen 26 İdris Ö. 14 katlı binanın 9. katındaki dairede ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen İdris Ö.'ye telefon ile ulaşamayan yakınları Özdemir Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 9. katındaki daireye gelerek kapıyı çaldı. Dairenin kapısı açılmayınca, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.'yü hareketsiz bir halde buldu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptığı incelemede İdris Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri İdris Ö.'nün bulunduğu dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Binanın güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi topladı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alan İdris Ö.'nün yakınlarının olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından İdris Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESENYURT'TA ASKERDEN İZNE GELEN GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
ESENYURT'TA ASKERDEN İZNE GELEN GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
ESENYURT'TA ASKERDEN İZNE GELEN GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
ESENYURT'TA ASKERDEN İZNE GELEN GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Esenyurt, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ASKERDEN İZNE GELEN GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ - Son Dakika


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