Esenyurt'ta AVM işletmesi, mülk sahiplerince protesto edildi

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin mülk sahipleri, sözleşme süresi dolmasına rağmen AVM'den çıkmadığını öne sürdükleri işletmeciyi tapu fotokopilerini yırtarak, protesto etti.

AVM önünde toplanan bazı mülk sahipleri, "Yeter" ve "Mülk sahipleri köle değil" yazılı döviz açtı.

Gruptakiler adına konuşan Veneris Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bilgi, 2012'de faaliyete giren AVM'nin 10 yıllığına hasılat paylaşımı ile işletmeye kiralandığını belirterek, sözleşmenin 27 Mart 2022'de sona erdiğini söyledi.

Bilgi, işletmeci firmanın sözleşmesi bitmesine rağmen çıkmayıp 403 mülk sahibinin hakkını gasbettiğini iddia ederek, "On yılın sonunda hakkımıza kavuşmayı beklerken işletmeci firma türlü oyunlarla hala işgalci olmaya devam etmektedir. Firmaya tahliye davası açtıktan sonra firma tarafından üyelerimize 30'un üstünde dava açılmış ve bir nevi dava bombardımanına tutulmuş bulunmaktayız." dedi.

İstanbul'un en kalabalık ilçesinde ve D-100 karayolu bitişiğinde bulunan AVM'den mülk alan üyelerin mağdur edildiğini öne süren Bilgi, "İşletmeci firma hem mülk sahiplerini hem de esnafı sıkıntıya sokmaktadır. Karını yükseltmek için esnaf dostlarımıza yüzde 90 zam yapmaktadır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından ellerindeki tapu fotokopilerini yırtan bazı mülk sahipleri, işletmeci firmayı protesto etti.