Esenyurt'ta Avm'nin Sinema Salonunda Yangın -2 (Aktüel Görüntü)
22 dakika önce
ESENYURT'ta bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yangın çıktı.
ESENYURT'ta bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında salonu duman kaplayınca kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye
ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Turgut Özal
Mahallesi E-5 karayolu Haramidere Yolu üzerinde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sinema salonunu dumanlar kaplarken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek fazla büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle AVM'de kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:32 Kaynak: DHA
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