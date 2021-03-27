ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK - Son Dakika

ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK
27.03.2021 16:47
Esenyurt'ta, kısıtlama olmadan geçen cumartesi gününde vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
Esenyurt'ta, kısıtlama olmadan geçen cumartesi gününde vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Esenyurt Meydanı ve alışveriş merkezi önünde yoğunluk yaşandı.
Esenyurt'ta kısıtlamasız Cumartesi gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Aileleri ile koronavirüse rağmen Esenyurt Meydanı ve alışveriş merkezlerine gezmeye gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar banklarda oturup vakit geçirirken, bazıları da fotoğraf çektirdi.
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