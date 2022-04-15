Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

15.04.2022 09:05

Son dakika haberler: ESENYURT'ta sırt çantasıyla girdiği binada beğendiği ayakkabıyı çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta sırt çantasıyla girdiği binada beğendiği ayakkabıyı çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1811. Sokak'taki apartmanda 10 Nisan Pazar saat 20.30 sıralarında yaşandı. Sırt çantası ve yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli, binaya girdi. Katları tek tek dolaşan şüpheli, birçok ayakkabının olduğu dairenin önünde durdu. Ayakkabıları inceleyen şüpheli, daha sonra bir çift ayakkabıyı alarak hızla uzaklaştı. Dairede oturanlardan biri ayakkabısını kapının önünde bulmayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde şüphelinin apartmana girdiğini ve ayakkabıyı çaldığını görünce polise haber verdi.

Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


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