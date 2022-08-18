Olay, gece saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, alkollü şahıslar sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Alkollü şahısların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ayakta durmakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar birbirlerine vurdukları sırada dengelerini kaybedip yere düştü. Sokakta bulunan iki kişi kavgayı ayırmaya çalışırken, alkollü şahıslarla birlikte yere düştü. Tarafları araya giren vatandaşların ayırmasından sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Alkollü şahısların sokak ortasındaki kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayakta durmakta güçlük çektiler, yine de birbirlerine vurmayı ihmal etmediler - Son Dakika

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