ESENYURT'TA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL YAN DEVRİLDİ - Son Dakika
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ESENYURT'TA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL YAN DEVRİLDİ

21.06.2022 09:41
ESENYURT'TA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL YAN DEVRİLDİ

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan devrildi.

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan devrildi. Kaza, saat 09.15 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Turda idaresindeki 34 DDV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak, yan devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar aracın içinde sıkışan Turda'yı çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"VİDEO HALA KAYITTAYDI"

Turda'yı çıkardıktan sonra telefonunda videonun açık olduğunu gören Hasan Aydın, "Ben işten çıkmıştım, evime gidiyordum. Bu sırada otomobil çok süratliydi. Sol taraftaki bariyere vurunca, savruldu direğe vurdu. Direğe vurunca da ters döndü. Ben karşıda yürüyordum. 3-4 kişi daha geldi. Sürücüyü araçtan çıkardık. Telefonunu da aldık. Baktık video hala kayıttaydı. Büyük bir ihtimalle kayıt yapıyordu" dedi.

Görüntü dökümü:

=============-Yan dönen otomobil-Oluşan trafik yoğunluğu-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri-Kaza sonrası otomobilden düşen parçalar- Hasan Aydın ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL YAN DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL YAN DEVRİLDİ - Son Dakika
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