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ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA - Son Dakika

ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA

26.11.2021 10:01

ESENYURT'ta Kazım Karabekir Caddesi'nde, 1 ayda çok sayıda kaza oldu.

ESENYURT'ta Kazım Karabekir Caddesi'nde, 1 ayda çok sayıda kaza oldu. Kazaların 2'sinde 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler, kazaların son bulması için önlem alınmasını istedi

Esenyurt, Kazım Karabekir Caddesi'nde son bir ayda çok sayıda kaza oldu. En son kaza geçen çarşamba akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü önündeki kasisi fark etmedi. Önce kasise sert girip, daha sonra da taksiye çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin iddiasına göre son bir ayda caddede 6 defa kaza oldu. Bu kazaların 2'sinde 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anları ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"BURADA HAFTALIK STANDART 5-6 KAZA OLUYOR"

Cadde üzerinde iş yeri olan Mehmet Sait Özkan'ın dükkanı, yaşanan kazaların bazılarında zarar gördü. Özkan, "Günlük, standart kaza oluyor. Başvuru yapıyoruz herhangi bir şey olmuyor. Bir şey değişmiyor. Dün de yine bir tane otomobil takla attı. Sabah saat 04.00 sıralarında biri de dükkanıma girdi. Daha önce de dükkanıma girdiler. Aynı konudan zaten mahkemem var. Burada haftalık standart 5-6 kaza oluyor. Işık yok. Kasis yapılmış. Kasis ne ki, kasiste durmuyorlar. Bir ışık, bir tabela yok. Bir şey yapmıyorlar. Daha önce yaşanan kazalarda canını kaybeden oldu ama değişen hiçbir şey olmadı" dedi.

ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA
ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA

Kazım Karabekir, Otomobil, Esenyurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA - Son Dakika


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