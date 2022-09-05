ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA KADINA SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA KADINA SALDIRI KAMERADA

05.09.2022 12:25

ESENYURT'ta ayrılmak üzere olduğu eşini sokak ortasında sopa, tekme ve yumruklarla darbeden kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı.

ESENYURT'ta ayrılmak üzere olduğu eşini sokak ortasında sopa, tekme ve yumruklarla darbeden kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ayrılmak üzere olduğu eşi sokakta yürürken otomobiliyle yanına gelen kişi, aşağı inerek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eline aldığı sopayla eşine vuran kişi tekme ve yumruklarla da darbetti. Olayı gören çevredeki kişi kadını kurtarmak isterken saldırgan tarafından darbedildi. Bağırma sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, araya girdi. Saldırgan, aracına binip olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------Cep telefonu kamerası-Darbedilme anları-Saldırganın, ayırmak isteyen kişiyi darbetmesi

-Vatandaşların araya girmesi


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA KADINA SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA KADINA SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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