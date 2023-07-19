Esenyurt'ta Baba, Bıçak Çeken Oğlunu Öldürdü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Baba, Bıçak Çeken Oğlunu Öldürdü

19.07.2023 01:20

Esenyurt'ta bir baba, eşine bıçak çeken oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası teslim olan şüpheli baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tartışma sonucunda baba tarafından bıçaklanan oğlu, binanın boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, iddiaya göre bir baba, eşine bıçak çeken oğlunu bıçakladı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

ANNESİNE BIÇAK ÇEKTİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Esen Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Umut Erkut bilinmeyen nedenle eşiyle tartıştı, ardından bıçak çekti. Bunu duyan baba Mustafa Erkut, oğlunun yaşadığı 3'üncü kattaki dairesine giderek oğluyla tartışmaya başladı.

Esenyurt'ta eşiyle kavga eden adamı babası bıçaklayarak öldürdü

OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÇEKTİ

Daha sonra babası tarafından bıçaklanan Umut Erkut, can havliyle bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru inmeye çalıştı. Umut Erkut, giriş katta kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli baba polis ekiplerine teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin çalışması sürerken acılı anne ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Umut Erkut'un cenazesi, incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Osmangazi, Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Baba, Bıçak Çeken Oğlunu Öldürdü - Son Dakika


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