Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bağış Kutusunun Çalınma Anı Kamerada

Esenyurt'ta Bağış Kutusunun Çalınma Anı Kamerada

40 dakika önce

ESENYURT'ta pastanedeki bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta Bağış Kutusunun Çalınma Anı Kamerada, System.String[]
ESENYURT'ta pastanedeki bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saat 01.45 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kanarya Sokak da bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye giren kimliği belirsiz bir kişi, bitişikteki cami için bağış toplanan içerisinde 150-200 lira olduğu tahmin edilen kutuyu çaldı. Şüpheli ayrıca, pastanenin kasasında bulunan 150 lirayı da alarak kayıplara karıştı. Olay anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayı anlatan pastanenin işletmecisi Şükrü Kaya, "Apartmanın dış kapısından girerek sadaka kutularını ve kasada bulunan bozuk paraları alarak gitmişler. Burayı yeni açtık. 3 ay oldu. Mahalleliye hizmet etmek ve kendi rızkımızı çıkarmak için bu pastaneyi açtık. Apartmanın içerisinden imalathaneye girmişler. Oradan da içeriye girmişler. Kasada nakit 150 lira vardı. Bağış kutularında da 150-200 lira vardı. Dün akşam bir alt sokakta arkadaşın arabası çalınmış. Buralarda çok sayıda hırsızlık olayı oluyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Esenyurt, 3. Sayfa
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