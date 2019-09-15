Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp
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Esenyurt'ta bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp

40 dakika önce

Esenyurt'ta bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp 2 çocuk babası genç adamdan günlerdir haber alınamıyor El ilanı bastıran aile sokak sokak kayıp Şevket Yıldız'ı arıyorİSTANBUL - Esenyurt'ta 1 hafta önce evden 'bakkala gidiyorum' diye çıkan 23 yaşındaki 2 çocuk babası Şevket Yıldız'dan...

Esenyurt'ta bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp

2 çocuk babası genç adamdan günlerdir haber alınamıyor

El ilanı bastıran aile sokak sokak kayıp Şevket Yıldız'ı arıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta 1 hafta önce evden 'bakkala gidiyorum' diye çıkan 23 yaşındaki 2 çocuk babası Şevket Yıldız'dan haber alınamıyor. Adeta sırra kadem basan gencin karısı ve yakınları bastırdıkları el ilanları ile sokak sokak dolaşıp Yıldız'ı arıyor.

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 1 hafta önce akşam saatlerinde evden bakkala gidiyorum diyerek çıkan 23 yaşındaki iki çocuk babası Şevket Yıldız ortadan kayboldu. Telefonu ve cüzdanı da evde kalan Yıldız'ın ailesi vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi. Yıldız ailesi kendi imkanları ile inşaat işçisi olan Yıldız'ın gidebileceği yerlere bakıp arama çalışması gerçekleştiriyor. El ilanı bastırıp sokak sokak dolaşan Yıldız ailesi, kayıp Şevket Yıldız'ın bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

"Benim ev terliklerim ile dışarı çıktı"

Eşinin 7 haftadır kayıp olduğunu söyleyen Meryem Yıldız, "Her yere kayıp başvurusunda bulundum her yere gittim. Gitmedik yer bırakmadım. Benim ev terliklerim ile çıktı. Nereye gider benim eşim hiç bilmiyorum" dedi.

"El ilanları bastırdık günlerdir oğlum kayıp"

Baba Tahsin Yıldız ise oğlunun evden bakkala alışveriş için çıktığını ifade ederek, " Polise gidiyoruz karakola başka karakola yönlendiriyorlar. Burada ben sitem etmiyorum ama burada bir güvenlik kamerası görmeye kimse gelmiyor. Ben bir babayım dertliyim. Eğer ki onların kardeşleri evlatları var ise Allah rızası için bir çare bulsunlar. Biz nereye gidelim. El ilanları bastırdık. 2 çocuk babası günlerdir kayıp o günden beri birisi gelip de ilgilenmiyor" diye konuştu.

Esenyurt'ta bakkala diye evden çıktı, bir haftadır kayıp

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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